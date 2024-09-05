Названа причина ожидающегося роста цен на такси

Антон Петраков: К зиме цены на такси могут вырасти на десятки процентов

В конце 2024 году дефицит водителей такси в РФ достигнет 130 тысяч человек – об этом рассказал директор по работе с госорганами «Яндекс go» Антон Петраков на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Причина кадрового голода в сфере – сложная ситуация с мигрантами и госрегулирование деятельности операторов, считает менеджер.

«К концу 2024 года в России будет не хватать около 130 тысяч водителей такси. Дефицит растет, среди прочего, из-за ужесточений миграционной политики и регулирования в такси – водители переходят в другие сферы, где сопоставимые доходы, но меньше требований и расходов», – сообщил Петраков.

Он проводит связь между кадровыми проблемами компании и ценами на такси: чем острее дефицит водителей, тем быстрее растут расценки. Причем наиболее заметной ситуация станет как раз к концу года, в период кратного повышения спроса, отмечает Петраков. Он считает, что в сложившихся обстоятельствах цены на такси в пиковые часы осенью и зимой могут вырастить на десятки процентов.

Сейчас компания обсуждает с госструктурами механизм, который позволит «оцифровать и упростить часть требований», пишет источник. Кроме того, уже внедряются разные модели перевозок (в частности, для водителей-подработчиков и междугородних поездок) и наращиваются субсидии партнерам и водителям, рассказал Антон Петраков.

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Источник: ТАСС