В России мигрантам ужесточат условия для приема на работу в службу такси

В Госдуме хотят обязать мигрантов сдавать экзамен по вождению для работы в такси

Мигрантов, работающих в такси в России, нужно обязать давать не только теоретическую, но и практическую часть экзамена по вождению на территории РФ и выдавать права категории «В» только после успешной сдачи экзаменов. Соответствующий законопроект депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы.

В настоящее время в рамках Закона «О безопасности дорожного движения» мигрантам для работы в сфере пассажироперевозок достаточно сдать теорию, а навыки вождения подтверждаются на основании выданных на их родине прав.

Также предлагается обязать уже работающих в такси мигрантов сдать практический экзамен до 1 июня 2025 года. Соответствующие изменения внесут в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации».

Парламентарии указали на тот факт, что в 2023 году из зарегистрированных 934 аварий с участием мигрантов, почти в 60% произошли по вине водителей – это 30,3% от общего количества ДТП.

По словам председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. каждый второй таксист в России является мигрантом, особенно в мегаполисах, а их навыки вождения никто не проверял. Количество смертельных ДТП по вине мигрантов за год увеличилось на 24%, подчеркнул глава фракции.

Депутаты убеждены, что принятие законопроекта будет способствовать более тщательному отбору соискателей, желающих работать в такси, и должно привести к сокращению ДТП. Если проект закона будет принят, он вступит в силу с 1 июня 2025 года.

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Источник: pnp.ru