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В Renault намекнули, какую долгожданную новинку покажут на автосалоне в Париже

Новые Dacia C-сегмента и электромобиль Renault 4 дебютируют в Париже в октябре

Календарь автосалонов за последние несколько лет значительно сократился по ряду причин, но Парижский автофорум вернется уже 14 октября. Ожидается множество премьер, в частности, Renault анонсировала семь мировых дебютов, включая два концепта.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Подробности пока не раскрываются, но компания подтвердила, что представит электромобиль Renault 4, а также загадочный концепт, который, по их словам, продемонстрирует будущее бренда в контексте устойчивого развития и декарбонизации.

Renault Pro+ покажет концепт, предвосхищающий новое поколение их фургонов, а также прототип Master H2-Tech на водородных топливных элементах.

Шпионское фото Dacia C-класса
Шпионское фото Dacia C-класса

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Dacia намерена представить всю свою линейку моделей, включая новый автомобиль, который ознаменует выход бренда в сегмент C. Хотя подробности не известны, ранее компания подтвердила запуск серийной версии концепта Bigster в 2025 году. Этот кроссовер будет следовать духу бренда – он простой, функциональный и доступный. Прототип Bigster был замечен несколько месяцев назад и напоминает увеличенный Duster.

Alpine продемонстрирует прототип Alpenglow Hy6, оснащенный шестицилиндровым водородным двигателем.

Наконец, марка Mobilize представит серийные модели Bento и Duo. Bento – это микро-внедорожник для городских и пригородных условий, а Duo – электрический квадроцикл, который можно будет водить без прав.

Напомним, Mobilize является бизнес-подразделением Renault, ориентированным на каршеринг и другие нишевые проекты.

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Оценка экспертов лаборатории

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 94
05.09.2024
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