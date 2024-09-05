Новые модели Lada — стало известно, сколько денег тратят на их разработку

АВТОВАЗ планирует инвестировать в развитие более 45 миллиардов рублей в год

До 2030 года АВТОВАЗ ежегодно будет инвестировать в собственное развитие сумму, превышающую 45 миллиардов рублей. Об этом на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме заявил вице-президент компании по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак.

«Мы тратим на инвестиции на период до 2030 года более 45 миллиардов рублей каждый год», – сообщил Громак.

Топ-менеджер уточнил, что эти средства вкладываются в модернизацию производства и обновление модельного ряда автомобилей Lada. Напомним, АВТОВАЗ официально владеет двумя производственными площадками – это находящийся в Удмуртии завод «Лада Ижевск» и головное предприятие АВТОВАЗ в городе Тольятти Самарской области.

Aura на удлиненной платформе Весты – такие машины сначала разойдутся по госструктурам, а затем, возможно, попадут в такси и к частникам

Нынешний модельный ряд состоит из четырех семейств: Vesta, Largus, Granta и Niva. Вскоре ожидаются две новинки: в конце сентября «Лада Ижевск» запустит производство товарных электромобилей e-Largus, а в Тольятти осенью начнут сборку бизнес-седанов Lada Aura, планируя к концу года выпустить 3 тысячи машин.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: РИА Новости