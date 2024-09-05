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Чем опасен АИ-92 для современных двигателей

Эксперт Моженков: регулярное использование АИ-92 ускорит износ мотора

Современные машины обычно оснащаются мощными, высокофорсированными моторами. Они адаптированы для работы на высокооктановом бензине АИ-95 или АИ-98. Регулярное использование низкооктанового бензина может спровоцировать быстрый износ двигателя и остальных элементов топливной системы автомобиля, сообщил бизнес-эксперт в области автомобильных дилеров Владимир Моженков.

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При этом он отметил, что никто подобные эксперименты не проводит: это противопоказано, и последствия могут быть непредсказуемыми.

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При этом специалист уточнил, что если применять бензин с более низким октановым числом, например, АИ-92 вместо АИ-95, эпизодически, проблем с двигателем не будет.

Последствия от использования АИ-92 будут зависеть от марки автомобилей, потому что у них будут разные моторы, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Pravda.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 238
05.09.2024
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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