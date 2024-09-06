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У молодежи лучше не брать: эксперт дал советы по покупке подержанной машины

Автоюрист Славнов: покупать б/у автомобиль лучше у пожилых людей

При покупке б/у машины стоит рассматривать, в том числе, непопулярные бренды или модели, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов. Все бренды имеют плюсы и минусы.

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При этом эксперт похвалил автомобиль LADA Vesta.

«Она комфортабельная, приземистая, удобная, она очень экономически целесообразна, на нее куча запчастей на каждом углу есть, и перебоя с запчастями нет, любой сервис берет ее в ремонт и за минимальные деньги», – высказался Славнов.

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По его словам, качество машины с пробегом будет зависеть от предыдущего владельца, а не от марки. Автоюрист рекомендует не покупать авто, которым до этого управляли молодые люди или которое служило рабочим транспортом в организациях. Лучше приобретать его у пожилых людей или аккуратных автоледи, советует эксперт.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Pravda.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
Количество просмотров 105
06.09.2024
Фото:ТАСС/ Игорь Зарембо
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