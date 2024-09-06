Как сэкономить на покупке популярного «китайца» несколько сотен тысяч рублей

В Белоруссии китайский кроссовер Haval Jolion подешевел в базе до 1,8 млн рублей

Haval Jolion, признанный самым популярным китайским кроссовером в России, заметно подешевел в Белоруссии. Со 2 сентября его минимальная цена в республике в переводе по курсу снизилась до 1 800 000 рублей, что на 200 тысяч рублей ниже, чем в России.

За эти деньги и в РФ, и в Белоруссии предлагается автомобиль в базовой комплектации с 1,5-литровым 143-сильным двигателем, МКП и передним приводом.

В более дорогих версиях кроссовера разница в цене еще более заметна. Так, топовый Jolion со 150-сильным двигателем, 7-ступенчатым преселективным роботом и полным приводом в Белоруссии стоит 2 417 000 рублей. В России такой автомобиль продается по цене от 2 799 000 рублей, то есть экономия составит около 400 тысяч рублей.

Уточняется, что более низкие цены начали действовать со второго сентября.

Haval Jolion

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Quto