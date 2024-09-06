В России продают корейский минивэн, официально такие раньше не завозили

Цены на минивэн Hyundai Custin 2024 года стартуют от 4,5 млн рублей

Один из российских дилеров начал продажи нового Hyundai Custin 2024 года по цене от 4,5 млн рублей. Hyundai Custin — это современный минивэн, предназначенный для комфортных семейных поездок или путешествий в компании.

Hyundai Custin 2024 года

Минивэн рассчитан на семь человек, сиденья второго и третьего рядов складываются в соотношении 60:40. Для удобства предусмотрены столики на спинках передних сидений и карманы для мелочей. Пассажирам второго и третьего рядов доступны воздуховоды системы климат-контроля.

Автомобиль можно приобрести в комплектации Travel с передним приводом и автоматической коробкой передач.

Модель оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с., который работает в паре с АКП.

Версия Travel комплектуется всем необходимым для удобства и безопасности. В салоне установлен климат-контроль, система бесключевого доступа Smart Key, электропривод сидений и сть память настроек водительского кресла. Мультимедийная система с 10,4-дюймовым дисплеем поддерживает аудио и навигацию, а камера заднего вида с динамическими линиями и парктроники спереди и сзади облегчают парковку.

Отметим, что еще совсем недавно автомобиль можно было приобрести за 4,2 млн рублей.

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Источник: Speedme