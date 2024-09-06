В России продают корейский минивэн, официально такие раньше не завозили
Один из российских дилеров начал продажи нового Hyundai Custin 2024 года по цене от 4,5 млн рублей. Hyundai Custin — это современный минивэн, предназначенный для комфортных семейных поездок или путешествий в компании.
Минивэн рассчитан на семь человек, сиденья второго и третьего рядов складываются в соотношении 60:40. Для удобства предусмотрены столики на спинках передних сидений и карманы для мелочей. Пассажирам второго и третьего рядов доступны воздуховоды системы климат-контроля.
Автомобиль можно приобрести в комплектации Travel с передним приводом и автоматической коробкой передач.
Модель оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с., который работает в паре с АКП.
Версия Travel комплектуется всем необходимым для удобства и безопасности. В салоне установлен климат-контроль, система бесключевого доступа Smart Key, электропривод сидений и сть память настроек водительского кресла. Мультимедийная система с 10,4-дюймовым дисплеем поддерживает аудио и навигацию, а камера заднего вида с динамическими линиями и парктроники спереди и сзади облегчают парковку.
Отметим, что еще совсем недавно автомобиль можно было приобрести за 4,2 млн рублей.
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Источник: Speedme