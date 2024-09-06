Крайне нежелательно: почему нельзя смешивать бензин с разным октановым числом

Автоэксперт Балашов развеял 3 распространенных стереотипа о качестве бензина

Цвет бензина не является надежным показателем и гарантией его качества, как и октановое число. Об этом заявил директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

Комментируя распространенные мифы о бензине, в которые верят многие автовладельцы, например, что смешивание бензина чревато расслоением смеси, он подчеркнул, что не стоит смешивать АИ-92 и АИ-95.

«Смешивание бензинов с разными октановыми числами может привести к расслоению смеси, но не всегда вероятность этого велика (например, расслоения может и не произойти, если разница в октановых числах небольшая). При этом крайне не рекомендую производить смешивание бензинов, так как это рискованная мера, способная в ряде случаев навредить компонентам автомобиля и привести к проблемам с работой двигателя, повышенному износу, а также увеличению расхода топлива», – предостерегает эксперт.

Что касается взаимосвязи бензина с октановым числом, Балашов подчеркнул, что это только один из показателей качества топлива, определяющий его устойчивость к детонации.

«Высокое октановое число означает, что бензин более устойчив к детонации», – констатирует специалист.

Если говорить о цвете бензина как показателе его качества, Балашов уточнил, что на него влияют различные факторы, включая сам процесс производства и длительность хранения.

«К примеру, бензин может быть окрашен в яркий цвет, но иметь при этом низкое качество из-за других факторов – таких, как наличие примесей или некачественные добавки. Некоторые цвета могут указывать на проблемы. Например, мутный или темный цвет бензина может говорить о загрязнении или наличии воды», – объясняет эксперт.

Поэтому не стоит полагаться на цвет, а для проверки качества бензина лучше обратиться к сертификатам качества и доверять только проверенным заправочным станциям с хорошей репутацией, подытожил Балашов.

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Источник: rg.ru