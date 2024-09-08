Привести машину в порядок после летней жары помогут эти процедуры
Руководитель отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин рассказал, что осенью водителям необходимо провести несколько профилактических работ с автомобилем, который эксплуатировали в летнюю жару.
Так, необходимо проверить уровень и концентрацию антифриза. Следует осмотреть радиатор, поскольку летом он мог забиться тополиным пухом и насекомыми.
Нужно заменить салонный фильтр, чтобы улучшить качество воздуха внутри машины, провести очистку и антибактериальную обработку системы кондиционирования, рекомендует специалист.
Также он посоветовал проверить и дренажные отверстия, поскольку они могут засоряться грязью и листьями, что со временем приводит к застою жидкости и коррозии.
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Источник: Газета.ru