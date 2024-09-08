Привести машину в порядок после летней жары помогут эти процедуры

Эксперт Березин назвал пять важных процедур для автомобиля после жаркого лета

Руководитель отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин рассказал, что осенью водителям необходимо провести несколько профилактических работ с автомобилем, который эксплуатировали в летнюю жару.

Так, необходимо проверить уровень и концентрацию антифриза. Следует осмотреть радиатор, поскольку летом он мог забиться тополиным пухом и насекомыми.

Нужно заменить салонный фильтр, чтобы улучшить качество воздуха внутри машины, провести очистку и антибактериальную обработку системы кондиционирования, рекомендует специалист.

Также он посоветовал проверить и дренажные отверстия, поскольку они могут засоряться грязью и листьями, что со временем приводит к застою жидкости и коррозии.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Газета.ru