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Названы слабые места роботизированных коробок передач

«Автоприбор»: у «роботов» часто страдает сцепление

Роботизированным коробкам передач требуется особое обслуживание, рассказал глава отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин. Он пояснил, что слабым местом таких коробок является электромеханический блок, актуаторы и сцепление, которые страдают от постоянного переключения передач в условиях интенсивного городского движения. Часто у них перегреваются и пригорают диски сцепления, рассказал специалист.

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Он пояснил, что при замене сцепления в роботе нужно не только снять старое и установить новое, но и подобрать регулировочные кольца, а затем адаптировать актуаторы и «обучить» коробку, которая должна заново определить конечные положения и точки касания сцепления.

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Проверку сцепления делают обычно раз в 40–50 тыс. км., рассказал Березин.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

Источник: Авто Mail.ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 141
08.09.2024
Фото:freepik / standert
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