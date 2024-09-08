Названы слабые места роботизированных коробок передач
Роботизированным коробкам передач требуется особое обслуживание, рассказал глава отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин. Он пояснил, что слабым местом таких коробок является электромеханический блок, актуаторы и сцепление, которые страдают от постоянного переключения передач в условиях интенсивного городского движения. Часто у них перегреваются и пригорают диски сцепления, рассказал специалист.
Он пояснил, что при замене сцепления в роботе нужно не только снять старое и установить новое, но и подобрать регулировочные кольца, а затем адаптировать актуаторы и «обучить» коробку, которая должна заново определить конечные положения и точки касания сцепления.
Проверку сцепления делают обычно раз в 40–50 тыс. км., рассказал Березин.
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Источник: Авто Mail.ru