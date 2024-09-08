Названы слабые места роботизированных коробок передач

«Автоприбор»: у «роботов» часто страдает сцепление

Роботизированным коробкам передач требуется особое обслуживание, рассказал глава отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин. Он пояснил, что слабым местом таких коробок является электромеханический блок, актуаторы и сцепление, которые страдают от постоянного переключения передач в условиях интенсивного городского движения. Часто у них перегреваются и пригорают диски сцепления, рассказал специалист.

Он пояснил, что при замене сцепления в роботе нужно не только снять старое и установить новое, но и подобрать регулировочные кольца, а затем адаптировать актуаторы и «обучить» коробку, которая должна заново определить конечные положения и точки касания сцепления.

Проверку сцепления делают обычно раз в 40–50 тыс. км., рассказал Березин.

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Источник: Авто Mail.ru