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В Минпромторге отреагировали на призыв президента ускорить производство самолетов

Мантуров рассказал, когда пересмотрят план по выпуску отечественных самолетов

Сроки выпуска отечественных самолетов, запланированные в рамках комплексного плана до 2030 года, будет пересмотрен в будущем году. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах Восточного экономического форума.

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«Тогда будем понимать более четкие параметры, исходя из того, что мы будем подходить к завершению всех сертификационных процедур, и будем понимать окончательно, какое количество, в какие годы, какие авиакомпании будут получать», – уточнил глава Минпромторга.

Отвечая на вопрос о причинах переноса производства легкого многоцелевого самолета «Байкал», Мантуров подчеркнул, что проект отбирали еще в 2019 году, а затем «обстоятельства изменились». Дело в том, что из-за санкций российским специалистам пришлось импортозамещать винт и двигатель.

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«Можно рассчитывать теперь только на российский двигатель ВК-800, российский винт, который будет готов с сертификацией к концу 2025 года. 2026 год – это уже сертификация непосредственно на самолете и начало поставки авиакомпаниям, которые подтвердили готовность в приобретении этого судна», – объяснил вице-премьер.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме призвал ускорить процесс создания и производства самолета «Байкал», отметив, что регионы и малая авиация нуждаются в судах подобного типа.

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Источник: Парламентская газета

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Светлана Тарасенко
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
Количество просмотров 94
09.09.2024
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
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