Рама, полный привод, блокировки: этот внедорожник бросит вызов самому Лэнд Крузеру

В Сети появились живые фото прототипа будущего внедорожника Jetour T5

Внедорожный сегмент авторынка переживает бурный рост, и Китай не остается в стороне. Компания Jetour, входящая в состав Chery, готовит настоящий фурор – новый внедорожник T5, который по своим характеристикам способен составить серьезную конкуренцию легендарному Toyota Land Cruiser.

Jetour T5

Jetour T5 – это мощный и солидный внедорожник с внушительными габаритами: 5173 мм в длину, 2050 мм в ширину и 1950 мм в высоту. Колесная база составляет 2850 мм, что сравнимо с Land Cruiser 300, но превосходит его по длине. Дизайн автомобиля отличается от привычных моделей Jetour: он более брутальный и угловатый, с массивным передним бампером и мощными колесными арками.

Jetour T5

Внутри Jetour T5 нас ждет футуристичный дизайн. Отсутствие традиционной приборной панели заменяет большой сенсорный экран, а центральный тоннель отличается необычной компоновкой. Вместо привычного селектора передач – необычный рычажок, который добавляет машине спортивный характер.

Jetour T5 оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 2,0-литрового турбированного бензинового двигателя и 4 электромоторов. Совокупная мощность системы впечатляет: 734 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 4,6 секунды.

Интерьер Jetour T5

Трансмиссия представлена 2-ступенчатой DHT (Dual Clutch Transmission), которая обеспечивает плавную и эффективную передачу мощности.

Jetour T5 имеет полноприводную систему с блокировками дифференциалов, что позволяет уверенно преодолевать бездорожье. Клиренс автомобиля пока не разглашается, но ожидается, что он будет в диапазоне от 220 до 350 мм. Автомобиль обладает запасом хода на электротяге до 150 км, а общий запас хода составляет не менее 1400 км.

В Китае серийный Jetour T5 появится в 2025 году, а в России его продажи планируются в 2026 году.

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Источник: Китайские автомобили