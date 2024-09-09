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Эти ошибки кандидаты в водители совершают чаще всего на экзамене в ГАИ

В МВД рассказали о самых частых ошибках при сдаче экзамена на получение прав

Самыми частыми ошибками будущих водителей во время сдачи практического экзамена на получение прав являются нарушение дорожной разметки и вовремя не включенный указатель поворота. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

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«При сдаче практического экзамена мониторинг допущенных ошибок кандидатов в водители показал, что к наиболее частым отнесены: нарушил требования дорожной разметки, не включил сигнал указателя поворота, не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству или пешеходу, имеющему преимущество», – уточнили в ведомстве.

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Кроме того, экзаменуемые также часто совершают ошибки при парковке автомобиля задним ходом с поворотом на 90 градусов, а также при параллельной тротуару парковке во время движения задним ходом.

Напомним, в Российской Федерации с 1 апреля 2024 года изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь кандидату можно набрать семь штрафных баллов вместо пяти. Кроме того, увеличился срок пересдачи экзамена: для тех, кто не сдал его три и более раз пересдать можно будет только спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 42
09.09.2024
Фото:АГН Москва
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