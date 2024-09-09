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К концу года стоимость ОСАГО вырастет? Разбираемся с экспертами автоотрасли

Российский союз автостраховщиков: причин для повышения цен на ОСАГО на 30% нет

Информация о грядущем подорожании полиса ОСАГО на 30% не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

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«Мы пока не видим причин для резкого увеличения стоимости полиса. Сейчас стоимость полиса стабильна, стабилизировались и цены на запчасти. Сомневаемся, что может вырасти на 30%», – подчеркнул представитель РСА.

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В то же время вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что страховщики намерены повысить цены.

«Мы достоверно знаем, что страховые компании хотят повышать цены на полисы ОСАГО. Скорее всего, они будут идти по пути пересмотра коэффициентов – будут пересматриваться территориальные коэффициенты и, наверное, коэффициенты мощности – нам расскажут, что на мощных машинах все страшно бьются», – предположил вице-президент НАС.

Шапарин предполагает, что цена полиса ОСАГО вырастет примерно на 30%, причем в качестве аргумента укажут рост цен на автозапчасти.

«Но на самом деле запчасти не подорожали, а по некоторым позициям даже, наоборот, подешевели из-за того, что вырос параллельный импорт дефицитных деталей. Например, лобовых стекол», – уточнил вице-президент.

По словам Шапарина, стоимость запчастей не оказывает кардинального влияния на стоимость полиса или ремонта. Также он считает, что стоимость ОСАГО в нашей стране завышена.

«В России полис стоит в разы дороже, чем, например, в Белоруссии, где абсолютно сравнимые расценки запчастей и стоимость обслуживания», – привел в пример соседнюю республику эксперт.

Шапарин предположил, что о повышении цен на полис ОСАГО объявят уже в декабре текущего года.

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Источник: kp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 27
09.09.2024
Фото:АГН Москва
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