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Эти подержанные машины дешевле ₽1 млн чаще всего покупают россияне

Pango Cars перечислил самые популярные бюджетные авто с пробегом в августе

На рынке машин с пробегом по цене до 1 млн рублей в августе россияне чаще всего покупали авто марки Lada, выяснили эксперты автомобильной системы Pango Cars.

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Они констатировали, что в последний месяц лета наблюдался повышенный спрос на авто с пробегом. Сентябрь начался также с положительной динамики. Сейчас россияне стремятся купить машину до повышения цен, которое произойдет из-за потенциального роста ставки 13 сентября и повышения утильсбора в октябре, сообщают специалисты.

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На Lada пришлось 20,7% от всех продаж в категории. За ней следуют Hyundai (9,7%) и Kia (8,2%). Также в топ-5 лучших вошли Chevrolet и Ford с показателями 7,5% и 6,6% соответственно.

Наиболее востребованными моделями оказались Lada Granta, Ford Focus и Hyundai Solaris.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 90
09.09.2024
Фото:Depositphotos
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