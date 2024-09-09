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Обновленный кроссовер Hyundai начали выпускать в соседней стране

В Казахстане в продажу поступил рестайлинговый Hyundai Tucson за 2,6 млн рублей

В Казахстане начали собирать рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson. Автомобиль выпускает предприятие Hyundai Trans Kazakhstan в составе группы «Астана Моторс», сообщает ее пресс-служба.

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Срочно покупать машину или подождать скидок? Что будет с ценами на авторынке после повышения утильсбора

Цена автомобиля начинается от 14,2 млн тенге (2,6 млн рублей по текущему курсу). Под капотом кроссовера в базе 2-литровый атмосферник мощностью 150 л.с., 6-ступенчатый «автомат». Привод передний.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Также автомобиль получил подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, дисплей медиасистемы диагональю 12,3 дюйма, а также измененный салон.

Hyundai Tucson является лидером продаж бренда в Казахстане.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Газета.ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 933
09.09.2024
Фото:Hyundai
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