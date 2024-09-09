Обновленный кроссовер Hyundai начали выпускать в соседней стране
В Казахстане начали собирать рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson. Автомобиль выпускает предприятие Hyundai Trans Kazakhstan в составе группы «Астана Моторс», сообщает ее пресс-служба.
Цена автомобиля начинается от 14,2 млн тенге (2,6 млн рублей по текущему курсу). Под капотом кроссовера в базе 2-литровый атмосферник мощностью 150 л.с., 6-ступенчатый «автомат». Привод передний.
Также автомобиль получил подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, дисплей медиасистемы диагональю 12,3 дюйма, а также измененный салон.
Hyundai Tucson является лидером продаж бренда в Казахстане.
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Источник: «Газета.ru»