Обновленный кроссовер Hyundai начали выпускать в соседней стране

В Казахстане в продажу поступил рестайлинговый Hyundai Tucson за 2,6 млн рублей

В Казахстане начали собирать рестайлинговый кроссовер Hyundai Tucson. Автомобиль выпускает предприятие Hyundai Trans Kazakhstan в составе группы «Астана Моторс», сообщает ее пресс-служба.

Цена автомобиля начинается от 14,2 млн тенге (2,6 млн рублей по текущему курсу). Под капотом кроссовера в базе 2-литровый атмосферник мощностью 150 л.с., 6-ступенчатый «автомат». Привод передний.

Hyundai Tucson

Также автомобиль получил подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, дисплей медиасистемы диагональю 12,3 дюйма, а также измененный салон.

Hyundai Tucson является лидером продаж бренда в Казахстане.

Hyundai Tucson

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Источник: «Газета.ru»