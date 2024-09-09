АКП, 113 л.с. — в России появился бюджетный переднеприводный хэтчбек

В России продается 5-дверный хэтчбек Peugeot 207i иранской сборки за ₽ 1,75 млн

На рынке России появился пятидверный хэтчбек Peugeot 207i иранской сборки по цене 1,75 млн рублей.

Согласно объявлению продавца, автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 113 л.с. и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод – передний. Стоит отметить, что речь идет о базовой комплектации устаревшей модели Peugeot 206, она выпускалась в Европе с 1998 года, а после рестайлинга в Иране ей специально поменяли название.

Peugeot 207i

Сборку автомобиля осуществляет иранская компания Iran Khodro. На первом этапе хэтчбек собирали из комплектующих французского производства. Затем из-за санкций выпуск временно приостановили. И только в 2017 году производство восстановили, но уже с использованием комплектующих из Ирана, Индии и Китая.

Peugeot 207i

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Источник: auto.ru