В России выросли цены на автомобили пяти марок. Сколько они теперь стоят?

В сентябре в РФ подорожали отдельные комплектации Belgee, Geely, Chery и УАЗ

В период с 1 по 7 сентября 2024 года обновил свои прайс-листы Москвич, убрав из ассортимента базовую комплектацию седана Москвич 6 2023 года. Теперь самой доступной версией является аналогичная комплектация 2024 года, что привело к увеличению минимальной стоимости модели на 64 тысячи рублей — до 2 200 000 рублей.

Белорусская Belgee, в отличие от Москвича, не исключила никаких комплектаций, а просто подняла на 20 тысяч рублей цены на свой второй кроссовер X70, который поступил на российский рынок в конце июля.

Китайская Geely также повысила цены на две из восьми моделей: кроссовер Atlas Pro и седан Emgrand. В результате, стоимость обоих автомобилей во всех комплектациях увеличилась на 20 тысяч рублей, аналогично Belgee.

Chery не поднимала цены на рестайлинговый семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro Max и компактный Tiggo 4 Pro 18 Years Edition. А просто отменила скидки на первый и уменьшила на второй, стоимость этих моделей выросла на 30-120 тысяч рублей.

Также все модели УАЗ стали дороже, за исключением коммерческого семейства «Профи». Просто цены в прайс-листах только для машин 2024 года выпуска, которые существенно дороже «прошлогодних».

В то же время, в начале сентября два бренда снизили цены. Exeed уменьшил стоимость рестайлингового кроссовера LX в базовой комплектации Premium - на 100 тысяч рублей. Jaecoo представил кроссовер J7 с новой начальной комплектацией Urban с менее мощным мотором и упрощенным оснащением, что позволило снизить минимальную стоимость модели на 400 тысяч рублей.

Для китайских автомобилей подбор запчастей может стать настоящим испытанием, считают эксперты.

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Источник: «Автоновости дня»