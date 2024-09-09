Китайские автомобили: что не так с запчастями?

Для владельцев китайских авто подбор запчастей может стать настоящим испытанием

Китайские автопроизводители уверенно завоевывают мировой рынок, привлекая покупателей доступной ценой, стильным дизайном и богатой комплектацией. Однако, как и у любой машины, в процессе эксплуатации возникает необходимость замены запасных частей.

И для владельцев китайских автомобилей это может стать настоящим испытанием, поделились своими наблюдениями эксперты мультибрендовой сети СТО Caready.

Похожие детали для китайских автомобилей, особенно тех, которые ввезены по параллельному импорту, могут не подходить. Эта неопределенность делает выбор запчастей особенно сложным.

Специалисты советуют обращаться к проверенным производителям, чтобы минимизировать риски при замене деталей. Оригинальные запчасти сложно найти, а аналоги не всегда соответствуют требованиям и заявленным характеристикам.

Поскольку китайские автопроизводители на российском рынке присутствуют относительно недавно, многие сервисные центры еще не наладили работу с новыми брендами. Процессы подбора запчастей находятся на стадии активного формирования.

Руководитель сети автосервисов Caready Михаил Маковей отмечает, что каталоги известных европейских и азиатских производителей появились в России в начале 90-х годов и сегодня функционируют стабильно.

Работа с китайскими брендами только началась, поэтому найти подходящие запчасти значительно сложнее.

Несмотря на широкое представительство неоригинальных запчастей, качество и происхождение многих из них остаются под вопросом. Также нередки случаи, когда информация о запчастях предоставляется исключительно на китайском языке, что серьезно затрудняет процесс выбора и понимания характеристик.

Сегодня один из самых популярных вариантов подбора деталей - воспользоваться каталогом подбора продуктов неоригинального производителя запчастей. Для этого достаточно обладать информацией об основных параметрах автомобиля: марка, модель, год выпуска, объем и версия двигателя, тип трансмиссии и т.д.