Надежный аналог Kia Rio привезли в РФ: известна цена
В России появился в продаже обновленный бюджетный седан Suzuki Ciaz за ₽2,6 млн
Дилер привез в Россию японский компактный седан Suzuki Ciaz актуальной рестайлинговой версии первого поколения по цене 2 600 000 руб.
В РФ автомобиль продаётся в версии Alpha с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 105 л.с. и автоматом. Привод передний.
Suzuki Ciaz
Suzuki Ciaz представляет собой недорогой седан, произведенный на общей базе с известным в России Suzuki SX4. Автомобиль продается также на рынке Китая, Индии и Таиланда.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: Autonews
Фото:Suzuki
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09.09.2024
Фото:Suzuki
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