Надежный аналог Kia Rio привезли в РФ: известна цена

В России появился в продаже обновленный бюджетный седан Suzuki Ciaz за ₽2,6 млн

Дилер привез в Россию японский компактный седан Suzuki Ciaz актуальной рестайлинговой версии первого поколения по цене 2 600 000 руб.

В РФ автомобиль продаётся в версии Alpha с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 105 л.с. и автоматом. Привод передний.

Suzuki Ciaz

Suzuki Ciaz представляет собой недорогой седан, произведенный на общей базе с известным в России Suzuki SX4. Автомобиль продается также на рынке Китая, Индии и Таиланда.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews