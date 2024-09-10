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Кризис Audi в Брюсселе: рабочие завода пошли на кражу века

Украли ключи от 200 новеньких электромобилей Audi Q8 e-tron

Audi производит электрический внедорожник Q8 e-tron только на заводе в Брюсселе, будущее которого в настоящее время неопределенно. В целях оказания давления на руководство сотрудники предприятия в выходные украли около 200 ключей от уже готовых автомобилей. Эта протестная кампания призвана побудить руководство концерна сделать четкие заявления о перспективах данного объекта.

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Директор по производству Audi Герд Уокер обратился к работникам брюссельского завода с призывом сохранять хладнокровие и конструктивно участвовать в поиске решения.

В целом, в концерне жестко отреагировали на этот инцидент и заявили, что не потерпят таких действий сотрудников, пригрозив обратиться в суд.

В июле Audi уже объявила, что нельзя исключать закрытие завода в Брюсселе. Причиной стал низкий спрос на производимый там электрический внедорожник Q8 e-tron. Сейчас на предприятии работает около 3 тысяч человек.

Топ-менеджер VW нарисовал мрачную картину будущего: рынка больше нет

Неуверенность среди сотрудников возросла после того, как материнская компания Volkswagen объявила в прошлый вторник, что в ближайшие годы в Брюсселе больше не будут выпускать никаких моделей.

По данным профсоюза, в ответ на неопределенную ситуацию сотрудники в последние дни начали приостановку работы, что не позволило возобновить производство после летних каникул.

День большого протеста сотрудников предприятия запланирован на 16 сентября.

Оценка экспертов лаборатории

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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Automobilwoche

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Алексеева Елена
Количество просмотров 2464
10.09.2024
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