Что бывает с тачкой после прокачки? Мы всё узнали, но радости нам это не принесло

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Стало известно, как BMW поступает с предсерийными тестовыми образцами машин

Наверняка многие задумываются о том, что происходит с прототипами и тестовыми машинами после прохождения испытаний. Как ни печально, но после выполнения своих функций такие автомобили в камуфляже утилизируют.

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Дело в том, что это предсерийные образцы, не соответствующие финальным техническим стандартам серийного производства. По этой причине такие машины не продаются из-за возможного риска в части безопасности, к тому же такая продажа сомнительна с юридической точки зрения.

Например, BMW избавляется от тестовых образцов в Центре утилизации и демонтажа (Recycling und Demontage Zentrum, RDZ). В год здесь перерабатывается несколько тысяч предсерийных моделей. Кроме того, специалисты BMW участвуют в международных инициативах по утилизации автомобилей.

В частности, при помощи производителя была создана платформа IDIS (International Dismantling Information System) с информацией, помогающей другим автоконцернам разбирать и перерабатывать автомобили. На сегодняшний день порядка 3000 предприятий в 32 странах мира пользуются этой базой данных.

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Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:BMW
Количество просмотров 401
10.09.2024
Фото:BMW
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