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380 л.с., автомат, полный привод: большой гибридный кроссовер привезли в Россию

В России в продаже появился новый гибридный Jeep Grand Cherokee за 12 млн рублей

Дилер привез в Россию американский кроссовер Jeep Grand Cherokee 4xe актуального, пятого поколения по цене 12 000 000 руб. В РФ автомобиль предлагают в версии Summit с гибридным двигателем объемом 2,0 литра общей мощностью 380 л.с. и АКП. Привод – полный.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

Jeep Grand Cherokee пятого поколения c индексом WL впервые показали в конце 2021 года. Производитель заявил, что этот кроссовер «самый технологически совершенный, роскошный и подготовленный к бездорожью за всю историю модели».

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Основным нововведением стало появление гибридного двигателя впервые за всю историю модели.

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Jeep
Количество просмотров 1291
10.09.2024
Фото:Jeep
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