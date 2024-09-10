380 л.с., автомат, полный привод: большой гибридный кроссовер привезли в Россию
Дилер привез в Россию американский кроссовер Jeep Grand Cherokee 4xe актуального, пятого поколения по цене 12 000 000 руб. В РФ автомобиль предлагают в версии Summit с гибридным двигателем объемом 2,0 литра общей мощностью 380 л.с. и АКП. Привод – полный.
Jeep Grand Cherokee пятого поколения c индексом WL впервые показали в конце 2021 года. Производитель заявил, что этот кроссовер «самый технологически совершенный, роскошный и подготовленный к бездорожью за всю историю модели».
Основным нововведением стало появление гибридного двигателя впервые за всю историю модели.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: Autonews.ru