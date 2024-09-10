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Представлен суперкар, названный в честь советской подлодки

Британская компания Ginetta показала серийную версию спорткара Akula

Британская компания Ginetta показала серийную версию суперкара Akula, названную в честь советской подлодки «Акула». В пресс-службе компании пояснили, что суперкар будут оснащать 6,4-литровым атмосферником V8 на 608 л.с.

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До «сотни» автомобиль сможет разогнаться за 2,9 секунды. При покупке доступны на выбор 7-ступенчатый робот или 6-ступенчатая МКП.

Планируется, что будет выпущено 20 суперкаров Akula по цене от £330 тыс. (около 39 млн рублей по текущему курсу). Впервые прототип Akula продемонстрировали в 2019 году.

Ginetta Akula
Ginetta Akula

«Акула» – серия советских и российских атомных стратегических подводных лодок третьего поколения.

Ginetta Akula
Ginetta Akula
Ginetta Akula
Ginetta Akula

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Ginetta

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Ушакова Ирина
Фото:Ginetta
Количество просмотров 68
10.09.2024
Фото:Ginetta
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