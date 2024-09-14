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Оригинальные запчасти к автомобилю не всегда стоят столько, сколько за них просят

Автоэксперт Дмитрий Попов: покупая запчасти у спекулянтов, вы платите за иллюзию

Как избежать обмана со стороны недобросовестных автосервисов, рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов в интервью.По его словам, некоторые автосервисы злоупотребляют страхами автовладельцев, завышая цены на запчасти и услуги.

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Эти специалисты могут утверждать, что только оригинальные запчасти гарантируют надежность, и что только у них можно достать такую запчасть. Пользуясь доверием покупателей, они продают ему такие запчасти втридорога, получая сверхдоход.

Также стоит насторожиться, если вам предлагают заплатить за дополнительные гарантии сверх установленных законом, поскольку это может быть просто способом получить доход за «воздух».

Продать или починить? Тот случай, когда выгоднее продать

Попов объяснил, что бороться с такими спекулянтами на автосервисах достаточно легко. Во-первых, важно понимать, действительно ли вам нужны именно оригинальные запчасти. Сегодня существует множество качественных неоригинальных аналогов, которые не ухудшают характеристик автомобиля. Во-вторых, стоит оценить необходимость предложенных услуг и срочность ремонта. Возможно, стоит подождать или обратиться в другой сервис, чтобы избежать лишних трат.

В то же время ранее на сервисах утверждали, что не всегда ставят запчасти, которые принес сам автовладелец во избежание конфликтов, так как на рынке много подделок, а за запчасти которые закупает автосервис, они могут ручаться.

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Источник: радио Sputnik

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Алексеева Елена
Фото:freepik / peoplecreations
Количество просмотров 34
14.09.2024
Фото:freepik / peoplecreations
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