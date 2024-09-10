Популярный корейский бренд строит завод мощностью 70 тысяч машин в год

Выпуск автомобилей марки Kia в Казахстане на новом заводе стартует в 2025 году

Бренд Kia откроет производство автомобилей в Казахстане на новом заводе в октябре 2025 года, сообщил генеральный директор Kia Qazaqstan Ким Дэ Ки на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Новый завод полного цикла будет строят в Костанае. Возведение объекта началось осенью прошлого года. По планам, в июле 2025 года на предприятии соберут первый тестовый автомобиль. На старте планируется выпуск модели Sorento. С января 2026 года на конвейер встанет обновленная модель Sportage.

Проектная мощность завода составляет примерно 70 тыс. машин в год. Стоимость проекта оценивается в $200 млн. Рядом с новым предприятием уже начато строительство кластера запчастей.

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Источник: Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева