Популярный корейский бренд строит завод мощностью 70 тысяч машин в год

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Выпуск автомобилей марки Kia в Казахстане на новом заводе стартует в 2025 году

Бренд Kia откроет производство автомобилей в Казахстане на новом заводе в октябре 2025 года, сообщил генеральный директор Kia Qazaqstan Ким Дэ Ки на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

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Новый завод полного цикла будет строят в Костанае. Возведение объекта началось осенью прошлого года. По планам, в июле 2025 года на предприятии соберут первый тестовый автомобиль. На старте планируется выпуск модели Sorento. С января 2026 года на конвейер встанет обновленная модель Sportage.

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Проектная мощность завода составляет примерно 70 тыс. машин в год. Стоимость проекта оценивается в $200 млн. Рядом с новым предприятием уже начато строительство кластера запчастей.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 21539
10.09.2024
Фото:Depositphotos
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