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У полутора миллионов этих немецких автомобилей нашли опасную неисправность

Компания BMW отзовет более 1,5 млн машин из-за проблем с тормозами

Компания BMW заявила о дополнительных финансовых расходах из-за проблем с тормозной системой, которые могут затронуть 1,5 млн машин. Проблемы появились с интегрированной тормозной системой (IBS), которую немецкому автоконцерну поставляет компания Continental.

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Также сообщается, что 1,2 млн автомобилей с неисправной IBS уже проданы, а производителю придется провести проверку и потенциальный ремонт по гарантии. 320 тыс. автомобилей, на которых установлена система с возможным дефектом, снимут с продажи.

Расходы на отзыв автомобилей могут обойтись немецкой компании в сотни миллионов евро в третьем квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: пресс-релиз компании BMW

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 91
11.09.2024
Фото:Unsplash
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