Новый Volkswagen за 2,1 млн рублей: названы самые доступные модели марки

Volkswagen Bora, Tharu, Tayron: топ-5 самых дешевых моделей бренда в России

Volkswagen Bora из Китая является одним из самых доступных автомобилей этой немецкой марки в России. В РФ он больше известен под названием Jetta. Цена такого автомобиля 2022 г.в. составляет 2,12 млн рублей с учетом скидок от дилера. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 113 л.с., АКП.

Новый полноприводный Volkswagen Tharu (или Taos) 2023 г. в. с 2,0-литровым 186-сильным мотором и роботом можно купить по цене от 4,3 млн рублей. В число опций входит система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, бесключевой доступ и другое.

Volkswagen Taos

За 4,6 млн рублей (цена указана с учетом скидок) продается полноприводный Volkswagen Tayron 2023 г. в. с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 220 л.с., роботом. Комплектация также богатая.

Полноприводный Volkswagen Tavendor 2023 г. в. с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 220 л.с., роботом DSG стоит от 5,4 млн рублей с учетом скидок.

У Volkswagen Talagon точно такие же агрегаты и полный привод, но габариты этого автомобиля больше. Машина в комплектации Deluxe Edition Pro с полуавтономным автопилотом, панорамной крышей стоит 6,1 млн рублей (с учетом скидок).

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru