#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Рынок перекупщиков стал прозрачнее, но доверять нужно только проверенным людям

Эксперты рассказали, как на вторичном рынке изменились сроки продаж авто

На текущий момент на вторичном рынке самое благоприятное время для продажи автомобиля, особенно если в парке автовладельца несколько моделей. Об этом заявил автоэксперт Игорь Шагапов.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Он подчеркнул, что раньше объявление о хорошем автомобиле по рыночной цене висело на классифайдах примерно неделю, а сейчас перекупщики и автоподборщик забирают его буквально в течение часа.

«Сейчас эта профессия перестала быть серой, рынок перекупов стал более прозрачным и за последние два года заслужил доверие покупателей. Конечно, остались и мошенники, которые спекулируют на кризисе автомобильного рынка и нехватке хороших авто, поэтому помощника при покупке стоит выбирать тщательно – из проверенных людей и компаний», рекомендует эксперт.

Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

Скорость продажи хорошего автомобиля с пробегом увеличилась еще и за счет того, что стали подключаться дилеры. В настоящее время представители дилеров сами выезжают к автовладельцам с полным пакетом инструментов и документов, чтобы сдать машину в автосалон. В экспертном сообществе полагают, что такая тенденция сохранится как минимум до конца 2024 года.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: 32cars.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 440
11.09.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0