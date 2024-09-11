Рынок перекупщиков стал прозрачнее, но доверять нужно только проверенным людям
На текущий момент на вторичном рынке самое благоприятное время для продажи автомобиля, особенно если в парке автовладельца несколько моделей. Об этом заявил автоэксперт Игорь Шагапов.
Он подчеркнул, что раньше объявление о хорошем автомобиле по рыночной цене висело на классифайдах примерно неделю, а сейчас перекупщики и автоподборщик забирают его буквально в течение часа.
«Сейчас эта профессия перестала быть серой, рынок перекупов стал более прозрачным и за последние два года заслужил доверие покупателей. Конечно, остались и мошенники, которые спекулируют на кризисе автомобильного рынка и нехватке хороших авто, поэтому помощника при покупке стоит выбирать тщательно – из проверенных людей и компаний», рекомендует эксперт.
Скорость продажи хорошего автомобиля с пробегом увеличилась еще и за счет того, что стали подключаться дилеры. В настоящее время представители дилеров сами выезжают к автовладельцам с полным пакетом инструментов и документов, чтобы сдать машину в автосалон. В экспертном сообществе полагают, что такая тенденция сохранится как минимум до конца 2024 года.
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Источник: 32cars.ru