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АВТОВАЗ назвал причины подорожания Lada Vesta

Глава пресс-службы АВТОВАЗа Ильинский объяснил подорожание Lada Vesta инфляцией

Подорожание Lada Vesta в базовой комплектации на 725 тыс. рублей с 2015 года соответствует общей тенденции роста цен несоциально значимых товаров, сообщил руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

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«Цены выросли на рынке недвижимости, на рынке одежды, топлива, авиационных билетов и всего остального. Стоимость автомобилей, разумеется, тоже растет. Инфляцию, к сожалению, никто не отменял», – заявил он.

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Сегодня стоимость Lada Vesta начинается с 1 239 900 рублей со скидками. На старте продаж базовый седан стоил 514 000 рублей.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Ридус»

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Ушакова Ирина
Фото:Автоваз | Depositphotos
Количество просмотров 925
11.09.2024
Фото:Автоваз | Depositphotos
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Отзывы о LADA Vesta ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-54