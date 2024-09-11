АВТОВАЗ назвал причины подорожания Lada Vesta

Глава пресс-службы АВТОВАЗа Ильинский объяснил подорожание Lada Vesta инфляцией

Подорожание Lada Vesta в базовой комплектации на 725 тыс. рублей с 2015 года соответствует общей тенденции роста цен несоциально значимых товаров, сообщил руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

«Цены выросли на рынке недвижимости, на рынке одежды, топлива, авиационных билетов и всего остального. Стоимость автомобилей, разумеется, тоже растет. Инфляцию, к сожалению, никто не отменял», – заявил он.

Сегодня стоимость Lada Vesta начинается с 1 239 900 рублей со скидками. На старте продаж базовый седан стоил 514 000 рублей.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Ридус»