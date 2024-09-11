АВТОВАЗ назвал причины подорожания Lada Vesta
Глава пресс-службы АВТОВАЗа Ильинский объяснил подорожание Lada Vesta инфляцией
Подорожание Lada Vesta в базовой комплектации на 725 тыс. рублей с 2015 года соответствует общей тенденции роста цен несоциально значимых товаров, сообщил руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский.
«Цены выросли на рынке недвижимости, на рынке одежды, топлива, авиационных билетов и всего остального. Стоимость автомобилей, разумеется, тоже растет. Инфляцию, к сожалению, никто не отменял», – заявил он.
Сегодня стоимость Lada Vesta начинается с 1 239 900 рублей со скидками. На старте продаж базовый седан стоил 514 000 рублей.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: «Ридус»
Фото:Автоваз | Depositphotos
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11.09.2024
Фото:Автоваз | Depositphotos
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Отзывы о LADA Vesta ()
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
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