Этот аналог Toyota Camry начнут продавать в новой богатой комплектации

Седан Chery Arrizo 8 получит в России топовую комплектацию Ultra

Китайский седан Chery Arrizo 8 получит новую топовую комплектацию под названием Ultra в России.

В этой версии будет максимальный набор опций. Пока неизвестно, как именно будет оснащен автомобиль, но он окажется самым дорогим. на данный момент Arrizo 8 доступен в двух комплектациях: Active за 2,8 млн рублей и Prime за 3 млн рублей.

Chery Arrizo 8

Под капотом Arrizo 8 1,6-литровый мотор мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатый робот. 186-сильная модификация этого двигателя больше не предлагается.

Chery Arrizo 8

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Китайские автомобили»