Этот аналог Toyota Camry начнут продавать в новой богатой комплектации
Седан Chery Arrizo 8 получит в России топовую комплектацию Ultra
Китайский седан Chery Arrizo 8 получит новую топовую комплектацию под названием Ultra в России.
В этой версии будет максимальный набор опций. Пока неизвестно, как именно будет оснащен автомобиль, но он окажется самым дорогим. на данный момент Arrizo 8 доступен в двух комплектациях: Active за 2,8 млн рублей и Prime за 3 млн рублей.
Chery Arrizo 8
Под капотом Arrizo 8 1,6-литровый мотор мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатый робот. 186-сильная модификация этого двигателя больше не предлагается.
Chery Arrizo 8
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: «Китайские автомобили»
Фото:Chery
258
11.09.2024
Фото:Chery
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