Такси станет роскошью: поездки подорожают на треть
Из-за нехватки водителей такси, которая к концу года может составить 130 тыс. человек, а также на фоне роста затрат на содержание таксопарков базовые тарифы изменятся, сообщил эксперт Михаил Михайлов. По его мнению, подорожание должно составить примерно 30%.
На ситуацию в отрасли негативно влияют ужесточение миграционной политики и госрегулирование. Водители уходят работать в другие сферы с меньшим количеством требований и сопоставимыми доходами. Растет конкуренция за сотрудников с другими отраслями.
По словам Михайлова, для водителя, работающего в такси целый день, сложившаяся ситуация невыгодна, поскольку часы пик продолжаются час–два, а все остальное время действует базовый тариф: 150–200 рублей и 10 рублей–минута / 10 рублей–километр. Реальные подсчеты показывают, что этот тариф покрывает только затраты, зарабатывать при этом не получается, рассказал Михайлов.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
Источник: Autonews.ru