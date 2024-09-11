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Такси станет роскошью: поездки подорожают на треть

Эксперт Михайлов: цены на такси осенью вырастут на 30%

Из-за нехватки водителей такси, которая к концу года может составить 130 тыс. человек, а также на фоне роста затрат на содержание таксопарков базовые тарифы изменятся, сообщил эксперт Михаил Михайлов. По его мнению, подорожание должно составить примерно 30%.

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На ситуацию в отрасли негативно влияют ужесточение миграционной политики и госрегулирование. Водители уходят работать в другие сферы с меньшим количеством требований и сопоставимыми доходами. Растет конкуренция за сотрудников с другими отраслями.

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По словам Михайлова, для водителя, работающего в такси целый день, сложившаяся ситуация невыгодна, поскольку часы пик продолжаются час–два, а все остальное время действует базовый тариф: 150–200 рублей и 10 рублей–минута / 10 рублей–километр. Реальные подсчеты показывают, что этот тариф покрывает только затраты, зарабатывать при этом не получается, рассказал Михайлов.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 471
11.09.2024
Фото:freepik / freepik
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