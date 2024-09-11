#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Замена Hyundai Creta за ₽2,2 млн: в РФ собрали партию китайских кроссоверов

Завод «Моторинвест» выпустил партию китайских кроссоверов DFSK 500 и DFSK ix5

Компания «Моторинвест», которая производит электрокары Evolute на заводе в Липецкой области, подтвердила производство на предприятии партии бензиновых кроссоверов DFSK 500 и DFSK ix5.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В компании уточнили, что автомобили были получены все необходимые документы.

Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

В 2022 году «Моторинвест» стал победителем конкурсного отбора на право заключения СПИК 2.0 (специального инвестиционного контракта) на производство электромобилей, который среди прочего дает производителю возможность компенсации утильсбора.

Комментируя выпуск DFSK 500, в компании сообщили, что «никакие компенсации, программы поддержки и субсидии в настоящий момент не распространяются на данные модели, так как СПИК 2.0 не предусматривает поддержку ДВС».

Продажи кроссоверов DFSK 500 стартовали в РФ в конце августа, их рекомендованная розничная цена составляет 2,2 млн рублей.

DFSK 500
DFSK 500

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС | DFSK
Количество просмотров 381
11.09.2024
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС | DFSK
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о DFSK ix5

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв