Замена Hyundai Creta за ₽2,2 млн: в РФ собрали партию китайских кроссоверов
Компания «Моторинвест», которая производит электрокары Evolute на заводе в Липецкой области, подтвердила производство на предприятии партии бензиновых кроссоверов DFSK 500 и DFSK ix5.
В компании уточнили, что автомобили были получены все необходимые документы.
В 2022 году «Моторинвест» стал победителем конкурсного отбора на право заключения СПИК 2.0 (специального инвестиционного контракта) на производство электромобилей, который среди прочего дает производителю возможность компенсации утильсбора.
Комментируя выпуск DFSK 500, в компании сообщили, что «никакие компенсации, программы поддержки и субсидии в настоящий момент не распространяются на данные модели, так как СПИК 2.0 не предусматривает поддержку ДВС».
Продажи кроссоверов DFSK 500 стартовали в РФ в конце августа, их рекомендованная розничная цена составляет 2,2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: «Известия»