Замена Hyundai Creta за ₽2,2 млн: в РФ собрали партию китайских кроссоверов

Завод «Моторинвест» выпустил партию китайских кроссоверов DFSK 500 и DFSK ix5

Компания «Моторинвест», которая производит электрокары Evolute на заводе в Липецкой области, подтвердила производство на предприятии партии бензиновых кроссоверов DFSK 500 и DFSK ix5.

В компании уточнили, что автомобили были получены все необходимые документы.

В 2022 году «Моторинвест» стал победителем конкурсного отбора на право заключения СПИК 2.0 (специального инвестиционного контракта) на производство электромобилей, который среди прочего дает производителю возможность компенсации утильсбора.

Комментируя выпуск DFSK 500, в компании сообщили, что «никакие компенсации, программы поддержки и субсидии в настоящий момент не распространяются на данные модели, так как СПИК 2.0 не предусматривает поддержку ДВС».

Продажи кроссоверов DFSK 500 стартовали в РФ в конце августа, их рекомендованная розничная цена составляет 2,2 млн рублей.

DFSK 500

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Известия»