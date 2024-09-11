Названы самые популярные премиальные марки автомобилей в России

«Автостат»: в августе 2024 года в РФ было продано 12 729 новых премиальных машин

За август текущего года в России было продано 12 729 новых премиальных машин. Объемы продаж автомобилей премиум-сегмента растут второй месяц подряд, констатируют эксперты. В июне их продали 10 769 штук, в июле было реализовано 11 356 автомобилей.

При этом на долю премиум-машин в августе пришлось 8,6%, а в июле 8,3%.

Самые популярные марки автомобилей в премиум-сегменте в августе 2024 года

1. Exeed (3 538 проданных машин в августе);

2. Tank (2 787 шт.);

3. Lixiang (1 443 шт.);

4. BMW (820 шт.);

5. Hongqi (784 шт.);

6. Zeekr (610 шт.);

7. Voyah (541 шт.);

8. Mercedes-Benz (517 шт.);

9. Lexus (402 шт.);

10. Audi (239 шт.).

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автостат»