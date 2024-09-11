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Пострадали 30 человек, погибли четыре: подробности страшной аварии в Якутии

МВД по р. Саха (Якутия) сообщило детали ДТП с автобусом в Алданском районе

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия) сообщило первые подробности ДТП с участием автобуса в Алданском районе Якутии. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОМВД России по Алданскому району 10 сентября в 12:32.

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Предварительно удалось установить, что водитель автобуса Higer 1987 года рождения, двигаясь по маршруту «аэропорт села Чульман – город Алдан» на 540 км трассы «Лена» съехал с проезжей части налево и опрокинулся.

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В результате аварии пострадали 30 человек. Пятнадцать поместили в ЦРБ Алданского района. Из них четыре человека, среди которых и водитель, находятся в тяжелом состоянии. Остальным 15 пассажирам назначено амбулаторное лечение. Авария унесла жизни четырех человек.

Водитель имеет необходимую для перевозки пассажиров категорию водительского удостоверения. В этом году мужчина однократно привлекался к административной ответственности по статье за несоблюдение требований об обязательном страховании.

Пассажирский автобус своевременно проходил техосмотр, неисправностей обнаружено не было. Лицензия на перевозку пассажиров и полис ОСАГО имеется.

Выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: МВД по Республике Саха (Якутия)

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 189
11.09.2024
Фото:МВД Медиа
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