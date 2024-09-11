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На службе полиции: автопроизводитель представил самую необычную версию джипа

Jeep оснастит полицию США спецверсией Wagoneer L с сиреной и сейфом для оружия

Правоохранительные органы и госслужбы США в ближайшее время оснастят специальными версиями Jeep Wagoneer L 2024 на удлиненной колесной базе, оборудованных и адаптированных для служебных поездок.

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В частности, в машинах для правоохранителей установлены специальные проблесковые красно-синие маячки, есть система сирен и громкоговорителей, сейф для оружия в багажнике, центр распределения электроэнергии и проводка, необходимая для обеспечения функционирования различных систем и световых приборов.

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Внедорожник планируется использовать при патрулировании или в качестве спецтранспорта. Под капотом спецверсии Wagoneer L все тот же 6-цицилиндровый двигатель объемом 3,0 л с двойным турбонаддувом, мощностью 420 л.с. и крутящий момент 634 Нм, в паре с ним работает 8-ступенчатая АКП. Модель доступна в полноприводной версии, и заднеприводной версиях.

Jeep Wagoneer L
Jeep Wagoneer L

В списке оснащения Wagoneer L заявлены: адаптивный круиз-контроль с функцией Stop and Go, восемь подушек безопасности, система мониторинга слепых зон и обнаружения движения сзади, а также другие электронные помощники.

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Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Carscoops
Количество просмотров 202
11.09.2024
Фото:Carscoops
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