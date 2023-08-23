В Россию привезли самый большой Jeep – это Grand Wagoneer

Российские дилеры начали продавать огромный Jeep Grand Wagoneer – длиной 5,7 метра

Один из мультибрендовых дилеров, занимающихся поставками американских автомобилей лакшери-сегмента, начал завозить в Россию внедорожники Jeep Grand Wagoneer. На данный момент на классифайдах можно найти два объявления о продаже такой машины, правда, фотографии похожи как две капли воды.

Как бы там ни было, а машина интересная: длина кузова – 5758 мм, колесная база – 3302 мм (это больше, чем длина Оки), ширина – 2123 мм… Более двух метров ширины!

Под капотом – 3-литровая битурбированная рядная «шестерка» Hurricane, выдающая 510 л.с., которая работает в паре с 8-ступенчатой АКП, передающей момент на обе оси. Комплектация – самая полная: кожаный салон с электрорегулировками, панорамная крыша, 7 дисплеев…

Текст обоих объявлений гласит, что Jeep Wagoneer Grand 2023 года ввозился по программе параллельного импорта. Дальше идут подробности:

«Автомобиль с НДС, можно приобрести на юрлицо или же оформить в лизинг. Автомобиль в пути на наш склад в Санкт-Петербурге, будет готов к продаже в августе».

Во втором объявлении машина в точности так же едет на склад в Казани. Но в обоих случаях обещают полную растаможку и оснащение системой ЭРА-ГЛОНАСС. И называют цену: 19,9 млн рублей.

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Источник: auto.ru

Фото: auto.ru