#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Назван самый аварийный возраст водителей

«Согласие»: водители возрастом 18-24 и 25-30 лет чаще других попадают в аварии

По данным ГИБДД, в первом полугодии 2024 года количество ДТП снизилось лишь на 0,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях также не продемонстрировало значительного уменьшения.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Страховая компания «Согласие» проанализировала данные за первое полугодие 2023 и 2024 годов и установила, в каком возрасте аварии случаются наиболее часто, а также кто из водителей – мужчины или женщины – ведет себя на дороге аккуратнее.

Водителям рассказали, как снизить стресс за рулем после отпускной паузы

Анализ показал, что наиболее аварийными являются водители в возрасте от 18 до 24 лет. В этом возрасте частота ДТП в 2023 году составила 13%, а в 2024 году – 5%. Немного ниже частота аварий у водителей возрастной группы 25-30 лет: в 2024 году она составила 3%, в первом полугодии 2023 года – 10%.

Возрастные водители, особенно те, кто старше 51 года, продемонстрировали более аккуратное вождение: частота ДТП среди этой группы в первом полугодии 2024 года не превышала 2%.

Кроме того, статистика показала, что женщины в целом ведут себя на дороге аккуратнее мужчин. Частота ДТП среди женщин была практически в два раза ниже, чем среди мужчин, в каждом из исследованных периодов.

Многие россияне испытывают тревогу перед вождением после длительного летнего отпуска, опасаясь утраты навыков управления автомобилем, как восстановить свои навыки, рассказал врач-психотерапевт.

  • «За рулем» можно читать в Viber
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 960
13.09.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0