У популярного в РФ кроссовера есть не менее достойные конкуренты — называем модели

Эксперты назвали 5 основных конкурентов кроссовера Haval Jolion на рынке России

Китайский кроссовер Haval Jolion по итогам августа 2024 года признан самой популярной иномаркой в России. Такие успехи обеспечили ему локализованная сборка и оптимальное соотношение цены и качества. Какие еще машины в пределах по цене 2 млн рублей можно купить на авторынке России и кто является главным конкурентом Haval Jolion – выяснили эксперты.

Haval Jolion

Первым конкурентом они назвали компактный кроссовер GAC GS3, у него под капотом бензиновый турбомотор объемом 1,3 л мощностью 177 л. с., с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Цена стартует от 2,299 млн. рублей.

GAC GS3

Второй конкурент – Omoda C5, этот паркетник с передним приводом оснащен турбомотором объемом 1,5 л мощностью 147 л. с., он работает в паре с вариатором. В полноприводной модели стоит турбомотор объемом 1,6 литра мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатым роботом DCT. Цена стартует от 2,299 млн. рублей.

Еще один конкурент Hala Jolion – Livan X6Pro с бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 147 или 174 л. с., он сопряжен с 7-ступенчатым роботом, привод – только передний. Цены на модель без учета скидок – от 2,629 млн. рублей.

Четвертый конкурент – Belgee X70 белорусской сборки, у него бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. В версии с передним приводом он выдает 150 л. с. и сочетается с 6-ступенчатой АКП, а мощность полноприводных – 177 л. с., в паре с ним работает 7-ступенчатый робот. Цены начинаются от 2,634 млн. рублей.

Belgee X70

Пятый конкурент китайского кроссовера – паркетник Jetour Dashing по цене от 2,489 млн. рублей. У него два силовых агрегата: турбомотор объемом 1,5 л мощностью 147 л. с. в паре с «механикой», или 6-ступенчатый робот DCT, а мотор объемом 1,6 л мощностью 190 л. с. сочетается с 7-ступенчатым роботом.

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Источник: 110km.ru