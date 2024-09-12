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VW готовит обновление конкурента Skoda Karoq

VW Taos FL покажут 12 сентября - он получит обновления в экстерьере и интерьере

Кроссовер Taos (построен на общей платформе с Skoda Karoq) быстро завоевал популярность и стал одним из самых продаваемых автомобилей Volkswagen. В ближайшее время модель ожидает фейслифтинг: версия 2025 года поступит в продажу в конце этого года.

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Тизер обновленного VW Taos
Тизер обновленного VW Taos

На данный момент Volkswagen выпустил затемненное изображение-тизер, которое демонстрирует обновление передней части. На фото видны новая передняя панель, тонкая решетка радиатора с подсвеченной полоской сверху и обновленные фары.

Хотя на изображении сложно рассмотреть детали, прототип Taos был заснят на испытаниях в начале этого года. Судя по всему, большинство изменений сосредоточатся на передней части автомобиля, но возможно, что серийная модель получит дополнительные обновления, такие как новые задние бампер и фонари.

Изменения могут коснуться и интерьера, который, вероятно, будет обновлен в стиле новой Jetta. Напомним, что Jetta получила новую информационно-развлекательную систему.

Шпионское фото VW Taos
Шпионское фото VW Taos

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Пока неясно, будут ли какие-либо обновления силового агрегата. Текущая модель оснащена турбированным 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 158 л.с. (160 л.с.). Переднеприводные версии имеют 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а полноприводные — 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.

Taos 2024 года стоит от 23 995 долларов без учета стоимости доставки, за которую придется доплатить еще 1425 долларов.

Обновленная версия, как и положено, будет дороже, особенно в свете новой политики компании Volkswagen, которая стремится преодолеть кризис.

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Источник: Сarscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 313
12.09.2024
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