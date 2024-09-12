VW готовит обновление конкурента Skoda Karoq
Кроссовер Taos (построен на общей платформе с Skoda Karoq) быстро завоевал популярность и стал одним из самых продаваемых автомобилей Volkswagen. В ближайшее время модель ожидает фейслифтинг: версия 2025 года поступит в продажу в конце этого года.
На данный момент Volkswagen выпустил затемненное изображение-тизер, которое демонстрирует обновление передней части. На фото видны новая передняя панель, тонкая решетка радиатора с подсвеченной полоской сверху и обновленные фары.
Хотя на изображении сложно рассмотреть детали, прототип Taos был заснят на испытаниях в начале этого года. Судя по всему, большинство изменений сосредоточатся на передней части автомобиля, но возможно, что серийная модель получит дополнительные обновления, такие как новые задние бампер и фонари.
Изменения могут коснуться и интерьера, который, вероятно, будет обновлен в стиле новой Jetta. Напомним, что Jetta получила новую информационно-развлекательную систему.
Пока неясно, будут ли какие-либо обновления силового агрегата. Текущая модель оснащена турбированным 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 158 л.с. (160 л.с.). Переднеприводные версии имеют 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, а полноприводные — 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением.
Taos 2024 года стоит от 23 995 долларов без учета стоимости доставки, за которую придется доплатить еще 1425 долларов.
Обновленная версия, как и положено, будет дороже, особенно в свете новой политики компании Volkswagen, которая стремится преодолеть кризис.
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Источник: Сarscoops