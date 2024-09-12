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265 л.с., автомат и полныЙ привод: знакомый надежный «немец» добрался до РФ

В России появился в продаже рестайлинговый Volkswagen Touareg за 11 млн рублей

Дилер привез в Россию рестайлинговый Volkswagen Touareg. Автомобиль продается за 11 млн рублей. Кроссовер оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 265 л.с., 8-ступенчатой АКП, привод полный.

Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg
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Уточняется, что автомобиль предлагается в богатой комплектации R-Line.

Интерьер Volkswagen Touareg
Интерьер Volkswagen Touareg

Что может помешать Тойоте проехать 500 тысяч км

Volkswagen Touareg обновился в 2023 году: он получил новую решетку радиатора, бампер и фары, фонари тоже изменились. Кроссовер построен на платформе MLB Evo, что роднит его с Porsche Cayenne и Audi Q7 и Q8. Размеры автомобиля 4878×1984×1717 мм при колесной базе 2894 мм.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 5255
12.09.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Touareg ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Touareg  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Хорошо едет, отличная пневмоподвеска, удобный салон, дизель на одном баке может более 1000 км проехать
Недостатки:
Содержание и ремонт не дешевы
Комментарий:
В целом правда, но по собственному опыту на дизеле течет не задний сальник кв, а уплотнения крышек, если пробег >150к есть смысл сразу цепь менять (она сзади двигателя), Дизель также требует регулярной чиски впуска после EGR/.Мне также пришлось гидротрансформатор ремонтироватьна пробеге 100к
+2