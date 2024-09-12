265 л.с., автомат и полныЙ привод: знакомый надежный «немец» добрался до РФ

В России появился в продаже рестайлинговый Volkswagen Touareg за 11 млн рублей

Дилер привез в Россию рестайлинговый Volkswagen Touareg. Автомобиль продается за 11 млн рублей. Кроссовер оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 265 л.с., 8-ступенчатой АКП, привод полный.

Volkswagen Touareg

Уточняется, что автомобиль предлагается в богатой комплектации R-Line.

Интерьер Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg обновился в 2023 году: он получил новую решетку радиатора, бампер и фары, фонари тоже изменились. Кроссовер построен на платформе MLB Evo, что роднит его с Porsche Cayenne и Audi Q7 и Q8. Размеры автомобиля 4878×1984×1717 мм при колесной базе 2894 мм.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews