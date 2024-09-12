Продажи машин в сентябре будут рекордными: эксперты назвали причины

Эксперт Попов: сентябрь – это «второй шанс» купить авто по пока еще разумной цене

Дилеры, опрошенные аналитическим агентством «Автостат», прогнозируют, что в сентябре на российском авторынке ожидается повторение трендов августа, поскольку ключевой датой для большинства покупателей является 1 октября и фактор повышения утилизационного сбора.

Директор по продажам и маркетингу «Санрайз Групп» Михаил Попов считает, что дилеры не будут спешить повышать цены, поскольку так они смогут продать больше автомобилей и постараться заложить основу для реализации своих годовых планов. «А для покупателей сентябрь – это «второй шанс» купить автомобиль по пока еще разумной цене», – считает Попов.

Заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев предполагает, что сентябрь будет не хуже августа. При этом он признает, что на количество сделок будет оказывать давление высокая ключевая ставка ЦБ, поскольку сейчас 70% автомобилей продается в кредит.

«Уверен, в октябре мы увидим рекордные данные за сентябрь и уже выстраиваем свои процессы, исходя из увеличения спроса. На результаты продаж в сентябре всегда влияют и усилия дилеров по увеличению продаж, поскольку это последний месяц третьего квартала, и от его положительных результатов будут зависеть бонусы, получаемые от поставщиков», – заявил генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Автостат