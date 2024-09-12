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Японский кроссовер с водителем внутри сбросили с высоты 65 метров ради рекорда

Во Франции кроссовер Nissan Qashqai бросили с тарзанки для установления рекорда

Автопроизводитель Nissan в целях продвижения обновленного кроссовера Qashqai на европейском рынке сбросил машину с высоты 65 м. Достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннеса как «самый высокий банджи-джампинг на автомобиле».

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Что может помешать Тойоте проехать 500 тысяч км

Рекорд установили во Франции недалеко от Парижа. За рулем автомобиля находился французский гонщик и каскадер Лоран Ласко. Кроссовер прикрепили к специальной платформе и подняли строительным краном. Салон при этом разобрали для облегчения веса. Удерживала Qashqai система из восьми тросов.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: пресс-служба Nissan

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 845
12.09.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+13