Японский кроссовер с водителем внутри сбросили с высоты 65 метров ради рекорда

Во Франции кроссовер Nissan Qashqai бросили с тарзанки для установления рекорда

Автопроизводитель Nissan в целях продвижения обновленного кроссовера Qashqai на европейском рынке сбросил машину с высоты 65 м. Достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннеса как «самый высокий банджи-джампинг на автомобиле».

Рекорд установили во Франции недалеко от Парижа. За рулем автомобиля находился французский гонщик и каскадер Лоран Ласко. Кроссовер прикрепили к специальной платформе и подняли строительным краном. Салон при этом разобрали для облегчения веса. Удерживала Qashqai система из восьми тросов.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: пресс-служба Nissan