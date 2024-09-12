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Вагон сошел с рельсов: трамвай и автобус столкнулись в Краснодаре

В центре Краснодара в аварии с трамваем и автобусом пострадали пять человек

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В центре Краснодара столкнулись автобус и рейсовый трамвай. Уточняется, что в 6:10 50-летний водитель автобуса марки Volvo (в момент ДТП пассажиров в его салоне не было) на нерегулируемом перекрестке улиц Янковского и Максима Горького не выполнил требование дорожного знака уступить дорогу и столкнулся с трамваем. В результате вагон сошел с рельсов.

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В ДТП пострадали 52-летняя водитель трамвая и 64-летний мужчина, а еще троим пассажирам прибывшие медики оказали разовую помощь.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару, МУП «КТТУ»

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 72
12.09.2024
Фото:МВД Медиа
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