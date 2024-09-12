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299 л. с., автомат: этот гибридный «немец» добрался до России

В России появился в продаже гибридный седан BMW 5 Series за 11,2 млн рублей

Дилер привез в Россию немецкий бизнес-седан BMW 5 Series актуального восьмого поколения по цене 11,2 млн руб. Автомобиль предлагают в версии 530e с гибридным двигателем объемом 2,0 литра общей мощностью 299 л. с. и АКП. Привод задний.

BMW 5 Series
BMW 5 Series
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Гибридная версия BMW 5 Series дебютировала в мае 2023 года. Тогда обновление получила вся линейка бизнес-седанов. Впервые у автомобиля появилась полностью электрическая модификация под названием i5.

Интерьер BMW 5 Series
Интерьер BMW 5 Series

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При этом был сохранен силуэт кузова 5-й серии, но увеличились его размеры. Длина автомобиля превысила 5 м (+86 мм), ширина увеличилась на 33 мм, колесная база стала больше на 20 мм и теперь составляет почти 3 м.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:BMW
Количество просмотров 213
12.09.2024
Фото:BMW
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