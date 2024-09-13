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Будущим водителям рассказали подробности о сдаче экзамена и выдачи прав

МВД РФ: правила выдачи водительских прав в России останутся неизменными

Никаких изменений в правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав в настоящее время не планируется. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России.

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«В настоящее время внесение изменений в правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года № 1097, не планируется», – говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, с 1 апреля 2024 года в Российской Федерации изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Кандидат может набрать семь штрафных баллов вместо пяти. Также теперь срок пересдачи экзамена на получение водительского удостоверения увеличился для не сдавших его более 3 раз: пересдать можно будет спустя полгода, но не позже, чем через девять месяцев.

Кроме того, для сдачи экзамена на права теперь понадобится СНИЛС, при наличии у кандидата повестки в военкомат получить водительское удостоверение он не сможет.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 48
13.09.2024
Фото:АГН Москва
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