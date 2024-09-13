Машины с пробегом резко подорожают осенью

«Авто.ру»: в октябре 2024 года подержанные автомобили в России подорожают на 15%

В октябре текущего года машины с пробегом в России подорожают на 15%, рассказал директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин. Он пояснил, что на фоне активных продаж новых машин постепенно увеличивается и выбор подержанных, и это в совокупности с повышением утильсбора и с ростом объемов импорта производит эффект замедления снижения цен на автомобили с пробегом.

Специалисты сервиса прогнозируют, что в сентябре цены на автомобили останутся на прежнем уровне, но, начиная с октября, машины с пробегом начнут дорожать. Рост цен может составить до 15%, сообщил Шкурыгин.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Известия