Машины с пробегом резко подорожают осенью
«Авто.ру»: в октябре 2024 года подержанные автомобили в России подорожают на 15%
В октябре текущего года машины с пробегом в России подорожают на 15%, рассказал директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин. Он пояснил, что на фоне активных продаж новых машин постепенно увеличивается и выбор подержанных, и это в совокупности с повышением утильсбора и с ростом объемов импорта производит эффект замедления снижения цен на автомобили с пробегом.
Специалисты сервиса прогнозируют, что в сентябре цены на автомобили останутся на прежнем уровне, но, начиная с октября, машины с пробегом начнут дорожать. Рост цен может составить до 15%, сообщил Шкурыгин.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Известия
Фото:Depositphotos
3236
13.09.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
+1