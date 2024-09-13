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Не лучшие времена: автоконцерн вынужденно сокращает производство двух моделей

Nissan осенью сократит выпуск популярных X-Trail и Frontier на 40 тысяч единиц

Японский автопроизводитель Nissan анонсировал сокращение производства кроссовера Rogue (известного как X-Trail на некоторых рынках) и пикапа Frontier. Партнеры и дилеры концерна уже предупреждены о предстоящих планах.

Nissan Frontier
Nissan Frontier
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Речь идет о том, что в сентябре и октябре таких машин будет собрано на 40 тысяч экземпляров меньше. Свое решение руководство компании обосновало необходимостью сократить запасы и уменьшить избыточное предложение.

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Отмечается, что на протяжении первого полугодия 2024 года продажи Rogue неуклонно снижались. Падение в сравнении с прошлым годом составило 4,5%, при этом показатели продаж Frontier выросли на 17,1% процента.

Теперь до конца октября собирать кроссовер Rogue будут четыре дня в неделю вместо пяти. Выпуск Frontier тоже сократится, но только на один день, причем до 31 марта.

В целом, Nissan сейчас переживает не лучшие времена, еще весной руководство бренда рекомендовало дилерам реализовывать автомобили в убыток, чтобы сократить растущие запасы. Несмотря на то, что такое решение негативно отразилось на прибыли, план сработал, и теперь запасы производителя приблизились к показателям конкурентов. Но этого все равно оказалось недостаточно.

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Источник: carscoops.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Nissan
Количество просмотров 181
13.09.2024
Фото:Unsplash | Nissan
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