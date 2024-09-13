Водитель уснул за рулем: легковушка столкнулась с грузовиком
В Сочи два человека погибли в ДТП с участием Chevrolet и большегруза
В курортном микрорайоне Совет-Квадже Лазаревского района Сочи произошло смертельное ДТП. Автомобиль Chevrolet выехал на встречку и въехал в большегруз Shacman. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем. Водитель и пассажир Chevrolet скончались. Еще два пассажира легковушки получили травмы.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото:МВД Медиа
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13.09.2024
Фото:МВД Медиа
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