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Водитель уснул за рулем: легковушка столкнулась с грузовиком

В Сочи два человека погибли в ДТП с участием Chevrolet и большегруза

Ресурс полмиллиона км! — С каким мотором купить подержанный Volkswagen

В курортном микрорайоне Совет-Квадже Лазаревского района Сочи произошло смертельное ДТП. Автомобиль Chevrolet выехал на встречку и въехал в большегруз Shacman. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем. Водитель и пассажир Chevrolet скончались. Еще два пассажира легковушки получили травмы.

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По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 67
13.09.2024
Фото:МВД Медиа
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