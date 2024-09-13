Водитель уснул за рулем: легковушка столкнулась с грузовиком

В Сочи два человека погибли в ДТП с участием Chevrolet и большегруза

В курортном микрорайоне Совет-Квадже Лазаревского района Сочи произошло смертельное ДТП. Автомобиль Chevrolet выехал на встречку и въехал в большегруз Shacman. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем. Водитель и пассажир Chevrolet скончались. Еще два пассажира легковушки получили травмы.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю